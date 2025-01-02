«Маткапитал и НДФЛ»: Семейный комитет Госдумы анонсировал «амбициозные» цели на 2025 год

В этой сфере Останина также анонсировала детский кешбэк и поддержку семей из федерального бюджета.

«У нас есть три миллиарда рублей, которые заложены на строительство модульных лагерей, но также нам нужно полностью провести ревизию того, что нам осталось от советского периода. Посмотреть, что можно восстановить, отремонтировать, ввести единую систему воспитательной работы, организовать полноценное питание детей, вернуть детский кешбэк, поддержку семьям из федерального бюджета, которые не справляются с оплатой путевок. Такую большую задачу ставим перед собой», - уточнила парламентарий.

МАТКАПИТАЛ И НДФЛ

По словам Останиной, акцент в 2025 году будет сделан на поддержке многодетных семей, включая расширение материнского капитала и отмену НДФЛ.

«Также ставим перед собой амбициозную задачу, чтобы дополнить вышедший указ президента о статусе многодетной семьи конкретными мерами поддержки. Это касается распространения действия материнского капитала на третьего, четвертого и последующих детей. В планах у нас закон об ипотеке для молодой семьи – возврат части средств, сокращение выплат на 25% в случае рождения первого ребенка, на 50% - второго, 75% - третьего. Также ставим вопрос о налоговых вычетах не только при втором ребенке, но и при рождении первого. А также о полном отказе НДФЛ для многодетных семей», - рассказала депутат.

СКИДКИ ДЕТЯМ И БИЗНЕСУ

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая анонсировала «целое десятилетие семьи».

«Год семьи заканчивается, но мы еще в самом начале подразумевали, что это будет целое десятилетие семьи. У нас есть обозначенные задачи, которые предстоит решать. Во-первых, у нас есть указ президента о многодетных семьях, каждый пункт которого должен быть реализован. Питание, образование, доступность спортивных секций, школьная и спортивная форма, посещение выставок, музеев, скидки в магазинах… На региональном уровне должны приниматься законы, которые подразумевают поддержку многодетным семьям без учета достатка семьи. Это мы должны контролировать и принимать при необходимости федеральные законы», - поделилась она.