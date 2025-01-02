«Маткапитал и НДФЛ»: Семейный комитет Госдумы анонсировал «амбициозные» цели на 2025 год
Нина Останина и Татьяна Буцкая рассказали НСН о федеральном законе об оздоровительном отдыхе для детей, анонсировали новые меры поддержки многодетных семей и поощрение компаний за демографическую политику.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в эфире НСН представила главные законопроекты 2025 года, которые будут направлены на поддержку многодетных семей.
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ И ПИТАНИЕ
«Самое главное, чего хочет добиться наш комитет в 2025 году, это закрыть вопрос о принятии федерального закона об организации отдыха и оздоровления детей. Мы начали это работу буквально с первого дня создания нашего комитета в Госдуме. Регионы не справляются с организацией отдыха, родители тоже не справляются. Поэтому мы будем поднимать этот вопрос на федеральный уровень», - отметила она.
В этой сфере Останина также анонсировала детский кешбэк и поддержку семей из федерального бюджета.
«У нас есть три миллиарда рублей, которые заложены на строительство модульных лагерей, но также нам нужно полностью провести ревизию того, что нам осталось от советского периода. Посмотреть, что можно восстановить, отремонтировать, ввести единую систему воспитательной работы, организовать полноценное питание детей, вернуть детский кешбэк, поддержку семьям из федерального бюджета, которые не справляются с оплатой путевок. Такую большую задачу ставим перед собой», - уточнила парламентарий.
МАТКАПИТАЛ И НДФЛ
По словам Останиной, акцент в 2025 году будет сделан на поддержке многодетных семей, включая расширение материнского капитала и отмену НДФЛ.
«Также ставим перед собой амбициозную задачу, чтобы дополнить вышедший указ президента о статусе многодетной семьи конкретными мерами поддержки. Это касается распространения действия материнского капитала на третьего, четвертого и последующих детей. В планах у нас закон об ипотеке для молодой семьи – возврат части средств, сокращение выплат на 25% в случае рождения первого ребенка, на 50% - второго, 75% - третьего. Также ставим вопрос о налоговых вычетах не только при втором ребенке, но и при рождении первого. А также о полном отказе НДФЛ для многодетных семей», - рассказала депутат.
СКИДКИ ДЕТЯМ И БИЗНЕСУ
Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая анонсировала «целое десятилетие семьи».
«Год семьи заканчивается, но мы еще в самом начале подразумевали, что это будет целое десятилетие семьи. У нас есть обозначенные задачи, которые предстоит решать. Во-первых, у нас есть указ президента о многодетных семьях, каждый пункт которого должен быть реализован. Питание, образование, доступность спортивных секций, школьная и спортивная форма, посещение выставок, музеев, скидки в магазинах… На региональном уровне должны приниматься законы, которые подразумевают поддержку многодетным семьям без учета достатка семьи. Это мы должны контролировать и принимать при необходимости федеральные законы», - поделилась она.
Также, по ее словам, большая работа в 2025 году будет проделана в области корпоративной демографической политики.
«Большая работа ожидается в области корпоративной демографической политики. Сейчас это движение ответственного бизнеса, сейчас все борются за кадры. Вслед за методическими рекомендациями мы должны отрабатывать как минимум поддержку компаниям, которые внедряют у себя такую политику. Человек должен выбирать, куда он пойдет работать, исходя из дополнительных бонусов. Например, материнский капитал от работодателя, оплата первого взноса на квартиру, оплата детского сада, летний отдых, роды бесплатные и так далее», - отметила она.
РЕГИОНЫ И ЗДОРОВЬЕ
Более того, депутаты будут предлагать законопроекты, направленные на развитие ранней помощи детям и мамам, этот вопрос будет рассмотрен на региональном уровне.
«Еще одно направление касается здоровья, начиная с федеральной программы поддержки грудного вскармливания. Нам нужны центры поддержки материнства в регионах, на региональном уровне будем заниматься этим вопросом. Отдельное направление – это ранняя помощь. К сожалению, у многих детишек при рождении возникают какие-то проблемы со здоровьем. Это критические состояния, которые влияют на жизнь ребенка, а эти детишки нам важны. Работы для старта программы ранней помощи еще много», - добавила она.
Также депутат рассказала, что отдельная работа будет вестись по защите детей от информации, которая может нанести вред. По словам Буцкой, в этом направлении планируется комплексная работа сразу с несколькими комитетами.
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