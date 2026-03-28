Россиян ожидают два сокращенных рабочих дня в апреле и мае

Два сокращенных рабочих дня запланированы в России в апреле и мае из-за майских праздников. Об этом заявила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева в беседе с ТАСС.

Как отметила эксперт, в 2026 году россияне будут отдыхать на майские праздники блоками - 1-3 и 9-11 мая.

«Дни с 4 по 8 мая - это официальные рабочие будни. При этом 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час», - заявила Богданова-Шемраева.

Эксперт пояснила, что рабочий день или смена становятся на час короче накануне нерабочих праздничных дней. Как указала Богданова-Шемраева, в текущем году праздники в мае получились более дробными, и длинных непрерывных каникул в этом месяце не будет.

Между тем кинотеатры в России решили отказаться от показа зарубежных фильмов в формате предсеансного обслуживания на майские праздники.

