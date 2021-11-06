Роспотребнадзор: Диагностировать коронавирус можно только с помощью теста
Больному с коронавирусом можно поставить точный диагноз только с помощью лабораторного тестирования, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.
«Специфических симптомов, присущих только коронавирусу, нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», — рассказала эпидемиолог в беседе с РИА Новости.
По словам Пшеничной, при наличии респираторных симптомов — кашля, насморка, повышения температуры — пациент может заподозрить у себя коронавирус. Однако болезнь может оказаться гриппом или ОРВИ, поэтому для постановки диагноза необходимо лабораторное тестирование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru