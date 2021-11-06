Роспотребнадзор: Диагностировать коронавирус можно только с помощью теста

«Специфических симптомов, присущих только коронавирусу, нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», — рассказала эпидемиолог в беседе с РИА Новости.

По словам Пшеничной, при наличии респираторных симптомов — кашля, насморка, повышения температуры — пациент может заподозрить у себя коронавирус. Однако болезнь может оказаться гриппом или ОРВИ, поэтому для постановки диагноза необходимо лабораторное тестирование.

