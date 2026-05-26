В Госдуме предложили продлить отпуск до 35 дней в год
Ежегодный отпуск необходимо увеличить со стандартных 28 до 35 дней. С таким предложением выступил депутат Госдумы Николай Новичков в ходе беседы с ТАСС.
По мнению парламентария, действующее законодательство предусматривает разделение свободных дней, но как минимум одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней. В этом случае работник проводит в отпуске как минимум четыре выходных дня.
Новичков указал, что это основная причина, почему стоит продлить отдых на неделю. Он сообщил, что в этот срок необходимо учитывать и рабочие, и нерабочие дни. По словам депутата, такие перемены позволят полноценно восстанавливать силы и предотвращать выгорание.
На данный момент ежегодный оплачиваемый отпуск в России стандартно составляет 28 календарных дней в год. Некоторым категориям работников может быть предоставлен удлиненный отпуск. Это касается, в том числе, граждан с инвалидностью, которым положено не менее 30 дней отдыха в году.
Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН назвал россиянам самые безопасные направления для отпуска.
