В Госдуме предложили продавать алкоголь только по спецотметке на «Госуслугах»
Продавать алкоголь в России предложили только по спецотметке на «Госуслугах», с инициативой выступил депутат Андрей Свинцов, документ он уже внес на рассмотрение.
По словам депутата, продавать алкоголь можно только в том случае, если у человека состоялась беседа с наркологом. Специалист сможет объяснить особенно молодому поколению все последствия употребления алкогольных напитков, уверен законодатель.
Депутат сравнил этот процесс с процедурой получения водительского удостоверения, для этого гражданам также необходимо посетить нарколога.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности продавать алкоголь только в отдельных специализированных местах, доступ к которым будет ограничен для покупателей младше 18 лет. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Инициатива предполагает, что в подобной зоне будет предусмотрен отдельный вход внутри торгового объекта или со стороны улицы.
При этом витрины, стены, перегородки и двери должны быть выполнены из непрозрачных материалов, чтобы ограничить прямой визуальный контакт с алкогольной продукцией. В случае принятия законопроекта он будет действовать с 1 января 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru