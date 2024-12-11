В Госдуме предложили продавать алкоголь только по спецотметке на «Госуслугах»

Продавать алкоголь в России предложили только по спецотметке на «Госуслугах», с инициативой выступил депутат Андрей Свинцов, документ он уже внес на рассмотрение.

По словам депутата, продавать алкоголь можно только в том случае, если у человека состоялась беседа с наркологом. Специалист сможет объяснить особенно молодому поколению все последствия употребления алкогольных напитков, уверен законодатель.