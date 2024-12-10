Алкоголь запретят продавать по ночам в Ярославской области
Реализацию алкогольных напитков в находящихся в многоквартирных домах кафе с 23:00 до 08:00 запретят с 1 марта 2025 года в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Михаил Евраев.
Вместе с тем рестораны это ограничение не затронет, отметил губернатор. Глава области добавил, что такой запрет поможет «обеспечить право граждан на комфортную среду».
В дневное время продавать алкоголь в объектах общепита можно будет лишь в том случае, если площадь зала обслуживания посетителей — не менее 25 «квадратов».
По мнению Евраева, все вышеперечисленные меры помогут противостоять незаконному обороту спиртного и сократить объемы потребления алкоголя в регионе.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности продавать алкоголь только в отдельных специализированных местах, доступ к которым будет ограничен для покупателей младше 18 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru