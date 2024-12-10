Алкоголь запретят продавать по ночам в Ярославской области

Реализацию алкогольных напитков в находящихся в многоквартирных домах кафе с 23:00 до 08:00 запретят с 1 марта 2025 года в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Михаил Евраев.

Вместе с тем рестораны это ограничение не затронет, отметил губернатор. Глава области добавил, что такой запрет поможет «обеспечить право граждан на комфортную среду».