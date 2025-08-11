В Госдуме предложили предоставить россиянам приоритет при зачислении в детсады

Авторами законопроекта является группа депутатов и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Они указали, что прибывающие в Россию семьи мигрантов, как правило, являются многодетными, за счёт чего получают право первоочередного зачисления.

«Из-за этого русские семьи, у которых один или два ребёнка, могут сталкиваться с ограничениями в вопросах приёма их детей в ближайший к месту жительства детский сад», - говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что принятие законопроекта обеспечит баланс между правами российских граждан и иностранцев или лиц без гражданства.

Ранее управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) заявил, что миграция является для России одним из основных вызовов, сообщает RT.

