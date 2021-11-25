В Госдуме предложили предоставлять QR-коды еще двум категориям граждан

Как пишут «Известия», парламентарии подготовили соответствующие поправки к правительственным законопроектам о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. По мнению депутатов, у граждан должны быть равные права, пишет РИА ФАН.

Зампред фракции ЛДПР, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что вакцинированные иностранными препаратами или болевшие «неофициально» россияне не отличаются от привитых отечественными вакцинами и обращавшихся за медпомощью во время COVID-19.

«Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код. Плюс мы предлагаем поправку об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды. Им необходимо дать возможность вакцинироваться», — заявил Нилов.

Отмечается, что поправки к законопроектам о QR-кодах готовят также во фракции КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» не исключают их внесения.

Ранее в Госдуму внесли проекты поправок об использовании QR-кодов в общественных местах, при междугородних и международных поездках, напоминает «Свободная пресса». Как ожидается, законопроекты рассмотрят в первом чтении 16 декабря.

