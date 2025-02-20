В Госдуме предложили предоставить кредитные каникулы жертвам застройщиков в ИЖС

Зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко предложил предоставить кредитные каникулы для людей, обманутых недобросовестными застройщиками. Об этом он заявил на заседании Госдумы 18 февраля.

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Поводом для такого предложений стали коллективные обращения от жителей Новосибирской области, которые пострадали от деятельности компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». По словам депутата, по одному из эпизодов ущерб граждан превысил 400 миллионов рублей.

Аксененко также предложил закрепить норму об обязательном использовании эскроу-счетов в сфере индивидуального жилищного строительства при применении кредитных инструментов, что, по его мнению, позволило бы избежать подобных инцидентов в будущем.

В январе 2025 года жители Новосибирской области, которые заказали строительство домов у компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь», устроили пикет в центре города с требованиями обратить внимание на проблемы в сфере ИЖС и разработать механизмы восстановления прав пострадавших при строительстве домов. Пострадавшие отмечали, что фирмы рекомендовали им банки при оформлении сельской ипотеки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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