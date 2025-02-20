В Госдуме предложили предоставить кредитные каникулы жертвам застройщиков в ИЖС
Зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко предложил предоставить кредитные каникулы для людей, обманутых недобросовестными застройщиками. Об этом он заявил на заседании Госдумы 18 февраля.
Поводом для такого предложений стали коллективные обращения от жителей Новосибирской области, которые пострадали от деятельности компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». По словам депутата, по одному из эпизодов ущерб граждан превысил 400 миллионов рублей.
Аксененко также предложил закрепить норму об обязательном использовании эскроу-счетов в сфере индивидуального жилищного строительства при применении кредитных инструментов, что, по его мнению, позволило бы избежать подобных инцидентов в будущем.
В январе 2025 года жители Новосибирской области, которые заказали строительство домов у компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь», устроили пикет в центре города с требованиями обратить внимание на проблемы в сфере ИЖС и разработать механизмы восстановления прав пострадавших при строительстве домов. Пострадавшие отмечали, что фирмы рекомендовали им банки при оформлении сельской ипотеки, передает «Радиоточка НСН».
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