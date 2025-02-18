Дума предложила ввести льготную ипотеку для педагогов

Госдума рекомендовала правительству РФ внести законопроект о льготном ипотечном кредитовании для педагогов. Об этом говорится в принятом палатой постановлении по итогам правительственного часа о разработке стратегии развития образования.

«Ждать и следить»: Экономист объяснил сохранение ключевой ставки ЦБ

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил ранее, что россиянам стоит брать кредиты, когда они подешевеют до 10%. Он пояснил, что с ключевой ставкой в 21% ставки на кредиты для бизнеса и ипотечные кредиты уже достигают уровня 30% годовых и выше. По сути это является запретительными ставками.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ИпотекаУчительГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры