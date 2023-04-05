В Госдуме предложили популяризировать потребления рыбы в школах

По ее словам, школьникам и их родителям необходимо объяснить пользу употребления рыбы, а также надо заняться разработкой актуальных стандартов и норм на рыбную продукцию для питания детей.

Депутат отметила, что государству необходимо поддержать российские предприятия рыбохозяйственного комплекса.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Россия наотрез отказалась проводить межправительственные консультации с Японией по вопросу рыболовного промысла у четырех российских островов Курильской гряды, территориальную принадлежность которых оспаривает Токио.

