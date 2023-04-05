В Госдуме предложили популяризировать потребления рыбы в школах
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой популяризировать потребления рыбы и рыбной продукции среди детей, передает ТАСС.
По ее словам, школьникам и их родителям необходимо объяснить пользу употребления рыбы, а также надо заняться разработкой актуальных стандартов и норм на рыбную продукцию для питания детей.
Депутат отметила, что государству необходимо поддержать российские предприятия рыбохозяйственного комплекса.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Россия наотрез отказалась проводить межправительственные консультации с Японией по вопросу рыболовного промысла у четырех российских островов Курильской гряды, территориальную принадлежность которых оспаривает Токио.
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- В Госдуме предложили популяризировать потребления рыбы в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru