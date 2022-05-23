«По 20 килограммов»: Начинающим рыбакам дали советы по ловле щучки
Успех в рыбалке определяют разнообразие приманок, хороший сезон и особенности водоема, отметил в эфире НСН вице-президент федерации рыболовного спорта в пресной воде.
Щука ловится как на искусственные приманки, так и на живца, при ее ловле необходимо также чередовать цвет блесен, в один день использовать темные, а в другой – светлые тона, рассказал вице-президент международной федерации рыболовного спорта в пресной воде (FIPSed) Игорь Чиняков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне житель поселка Пурпе на Ямале поймал на блесну щуку длиной более метра и весом 14 килограммов. Об этом сообщило местное сообщество во «ВКонтакте». Из тушки он сделал балык, а голову оставил на память. Игорь Чиняков отметил, что пойманная щука не тянет на абсолютный рекорд и рассказал, как новичкам поймать хороший улов.
«Как и все хищные рыбы, щука ловится на искусственные приманки, так и на живца, то есть на рыбу меньших размеров. Сейчас больше всего ловят на искусственные приманки – это воблеры, силиконовые, блесны. Каждый ловит тем, к чему привык и в чем считает себя наиболее сильным. Также немало зависит от особенностей водоема, сезона и клева рыбы. Нужно предлагать рыбе разные приманки. В один день щука может ловиться на блесна темного цвета, в другой день на светлые цвета», - сказал Чиняков.
По его словам, новичкам необходимо учиться у более опытных наставников. Чиняков отметил, что только с помощью практики можно научиться всем особенностям рыбалки.
«Самый основной совет – это учиться у более опытных наставников. Ни одна книга или пособие по рыболовству не передаст всей полноты особенностей, с которыми придется столкнуться на рыбалке. Здесь нужно прикрепиться к более опытному рыболову или компании рыболовов, которые вывезут на водоем, помогут оснастить, посоветуют приманки. Учеба рыбалке – это не классное занятие, а способ наставничества», - указал Чиняков.
Он также подчеркнул, что самым лучшим периодом для ловли хищной рыбы традиционно считается конец лета и осень.
«Для хищной рыбы идеальный сезон ловли конец лета и осень, когда рыба нагуливает жир перед зимой. Есть запретные сроки ловли – это весенний нерестовый период в течение двух месяцев, когда запрещена ловля спиннингом на искусственные приманки. До начала нерестового периода тоже хороший клев», - сказал Чиняков.
При этом вице-президент федерации рыболовного спорта рассказал, что в России можно поймать щуку весом более 20 килограммов.
«Бывают щуки до 20 и больше килограммов. С конца 80-х годов Росохотрыболовсоюз проводил конкурс «Рекордная рыба года». Нам присылали заявки, подтвержденные фотографиями, иногда присылали чешуйки рыбы и засушенные головы. Мы каждый год проводили такой конкурс. Присылали щук на 12 и 14 килограммов. Но тут вопрос в том, является ли это абсолютным рекордом или рекордом года. На абсолютный рекорд года пойманная щука на Ямале не тянет. Там могут быть щуки крупнее», - резюмировал Чиняков.
В 1930 году была зафиксирована поимка самой большой щуки в России, ее вес составлял 35 килограммов. Местом вылова рыбы было озеро Ильмень в Новгородской области.
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