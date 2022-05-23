«По 20 килограммов»: Начинающим рыбакам дали советы по ловле щучки

Накануне житель поселка Пурпе на Ямале поймал на блесну щуку длиной более метра и весом 14 килограммов. Об этом сообщило местное сообщество во «ВКонтакте». Из тушки он сделал балык, а голову оставил на память. Игорь Чиняков отметил, что пойманная щука не тянет на абсолютный рекорд и рассказал, как новичкам поймать хороший улов.

«Как и все хищные рыбы, щука ловится на искусственные приманки, так и на живца, то есть на рыбу меньших размеров. Сейчас больше всего ловят на искусственные приманки – это воблеры, силиконовые, блесны. Каждый ловит тем, к чему привык и в чем считает себя наиболее сильным. Также немало зависит от особенностей водоема, сезона и клева рыбы. Нужно предлагать рыбе разные приманки. В один день щука может ловиться на блесна темного цвета, в другой день на светлые цвета», - сказал Чиняков.

По его словам, новичкам необходимо учиться у более опытных наставников. Чиняков отметил, что только с помощью практики можно научиться всем особенностям рыбалки.