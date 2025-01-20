В Госдуме предложили поднять выплаты по ОСАГО на 30%

В России предложили поднять выплаты по ОСАГО на 30%, с инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов, передает RTVI. 20 января законопроект будет внесен в Госдуму.

По словам депутата, эта мера необходима в связи с тем, что выплаты не менялись долгое время. При этом Нилов отметил, что автоматического увеличения страховых тарифов не будет.