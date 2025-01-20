В Госдуме предложили поднять выплаты по ОСАГО на 30%
В России предложили поднять выплаты по ОСАГО на 30%, с инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов, передает RTVI. 20 января законопроект будет внесен в Госдуму.
По словам депутата, эта мера необходима в связи с тем, что выплаты не менялись долгое время. При этом Нилов отметил, что автоматического увеличения страховых тарифов не будет.
До этого Центробанк анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО с 27 января. Уточняется, что коридор расширяется в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта, а также на 20% для мототранспорта и небольших грузовиков (с массой 16 тонн и меньше).
Ранее в Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зампред КНР встретился с Илоном Маском
- Начисленные россиянам проценты по кредитам превысили 600 млрд рублей
- СМИ: В крови умершего пресс-секретаря певца Шамана не нашли запрещенных веществ
- За неправильную утилизацию елки россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей
- В Калужской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
- В Госдуме предложили поднять выплаты по ОСАГО на 30%
- В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
- СМИ: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
- Над территорией России сбили 31 украинский беспилотник
- В Казани и Нижнекамске ограничили работу аэропортов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru