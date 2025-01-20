В Госдуме предложили поднять выплаты по ОСАГО на 30%

В России предложили поднять выплаты по ОСАГО на 30%, с инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов, передает RTVI. 20 января законопроект будет внесен в Госдуму.

По словам депутата, эта мера необходима в связи с тем, что выплаты не менялись долгое время. При этом Нилов отметил, что автоматического увеличения страховых тарифов не будет.

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До этого Центробанк анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО с 27 января. Уточняется, что коридор расширяется в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта, а также на 20% для мототранспорта и небольших грузовиков (с массой 16 тонн и меньше).

Ранее в Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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