В Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО, чтобы при отсутствии у виновника страховки возмещение осуществлялось профессиональным объединением страховщиков, пишут «Известия» со ссылкой на разработанный документ.



Сейчас, если у виновника ДТП нет страховки, выплаты за нанесенный вред жизни или здоровью осуществляются из специального компенсационного фонда. При этом возмещение за ремонт авто можно получить только через суд.