В Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО

В Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО, чтобы при отсутствии у виновника страховки возмещение осуществлялось профессиональным объединением страховщиков, пишут «Известия» со ссылкой на разработанный документ.

Сейчас, если у виновника ДТП нет страховки, выплаты за нанесенный вред жизни или здоровью осуществляются из специального компенсационного фонда. При этом возмещение за ремонт авто можно получить только через суд.

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До этого Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в правительство и депутатам с предложением разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО. Отмечается, что в связи с изменением логистических цепочек и сроков поставок запчастей возникла нехватка ряда деталей. Также заметно увеличилась и их стоимость.

Ранее сообщалось, что Госдума решила увеличить максимальный штраф за управление транспортными средствами без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5 тысяч рублей. Как рассказал «Радиоточке НСН» руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, это решение не даст никакого эффекта и запоздало на десять лет.

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ФОТО: РИА Новости
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