В Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО
В Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО, чтобы при отсутствии у виновника страховки возмещение осуществлялось профессиональным объединением страховщиков, пишут «Известия» со ссылкой на разработанный документ.
Сейчас, если у виновника ДТП нет страховки, выплаты за нанесенный вред жизни или здоровью осуществляются из специального компенсационного фонда. При этом возмещение за ремонт авто можно получить только через суд.
До этого Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в правительство и депутатам с предложением разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО. Отмечается, что в связи с изменением логистических цепочек и сроков поставок запчастей возникла нехватка ряда деталей. Также заметно увеличилась и их стоимость.
Ранее сообщалось, что Госдума решила увеличить максимальный штраф за управление транспортными средствами без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5 тысяч рублей. Как рассказал «Радиоточке НСН» руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, это решение не даст никакого эффекта и запоздало на десять лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект об установке видеорегистраторов в такси
- Иностранцев в России трудоустроили на 40% больше год к году
- Экс-премьер Украины Азаров предрек исчезновение украинской нации
- В Москве маршрутка наехала на остановку, пострадали два человека
- Взрыв газа произошел в жилом доме в Ингушетии
- Замначальника УФСИН Башкирии арестован по делу о вымогательстве у подчиненных
- В Махачкале загорелось здание кафе
- В РФ с начала года трудоустроили на 40% больше мигрантов, чем в 2023 году
- Японский премьер призвал заключить мирный договор с Россией
- СМИ: Российские туристы объявили голодовку на круизе в Антарктику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru