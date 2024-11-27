СМИ: В России намерены разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в правительство и депутатам с предложением разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

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По данным издания, из письма следует, что в связи с изменением логистических цепочек и сроков поставок запчастей возникла нехватка ряда деталей. Также заметно увеличилась и их стоимость.

В этой связи станции техобслуживания все чаще отказываются брать невыполнимые обязательства по ремонту в срок на 30 дней, что делает восстановление автомобиля по ОСАГО невозможным. Доля ремонта по обязательной страховке упала ниже 5%.

Ранее сообщалось, что Госдума решила увеличить максимальный штраф за управление транспортными средствами без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5 тысяч рублей. Как рассказал «Радиоточке НСН» руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, это решение не даст никакого эффекта и запоздало на десять лет.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:АвтомобилиОСАГО

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