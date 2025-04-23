В Госдуме предложили письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

В Госдуме предложили письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду, если собственники не заключают с арендаторами договор, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно проекту, изменения планируется внести в статью 30 Жилищного кодекса РФ. Согласие надо будет получать от собственников соседней или примыкающей квартиры. Форма согласия может быть написана в произвольной форме с указагием паспортных данных собственника. В таком случае сдать квартиру посуточно будет сложнее.

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Соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев уточнил, что квартиры не должны превращаться в гостиницы, а подобные меры позволят защитить права соседей, живущих рядом с теми, кто сдает квартиру не на долгий срок.

Депутаты также предлагают ввести административную ответственность для собственников, которые предоставляют помещение в аренду без заключения договора и без согласования этого вопроса с соседями.

Количество предложений по сдаче малогабаритного жилья (площадью до 28 «квадратов») в Москве увеличилось в семь раз с 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на ЦИАН.

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН рассказал, что стоимость аренды квартир в первой половине 2025 года должна стабилизироваться, а все дальнейшие изменения зависят от ключевой ставки Центробанка и уровня инфляции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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