В Госдуме предложили письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

Соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев уточнил, что квартиры не должны превращаться в гостиницы, а подобные меры позволят защитить права соседей, живущих рядом с теми, кто сдает квартиру не на долгий срок.

Депутаты также предлагают ввести административную ответственность для собственников, которые предоставляют помещение в аренду без заключения договора и без согласования этого вопроса с соседями.

Количество предложений по сдаче малогабаритного жилья (площадью до 28 «квадратов») в Москве увеличилось в семь раз с 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на ЦИАН.

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН рассказал, что стоимость аренды квартир в первой половине 2025 года должна стабилизироваться, а все дальнейшие изменения зависят от ключевой ставки Центробанка и уровня инфляции, передает «Радиоточка НСН».

