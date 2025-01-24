Казань возглавила рейтинг городов с наиболее подорожавшей арендой жилья
Казань заняла первое место в рейтинге крупных городов России, в которых в 2024 году сильнее всего выросла цена на аренду комнат. Об это сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «Циан.Аналитики».
Так, аренда комнат в Казани за период с середины января 2024 года по середину января 2025 года подорожала на 47% (до 15 800 рублей в месяц). По мнению экспертов, это объясняется тем, что порой сдаются номера в мини-гостиницах и хостелах, а не комнаты в многоквартирных домах.
Второе место делят Волгоград и Омск (прирост на 32%, до 9 900 и 10 000 рублей соответственно), на третьей позиции — Москва и Воронеж (цена аренды выросла на 27%, до 27 200 рублей и 10 200 рублей).
Самые дорогие комнаты сейчас расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
По данным базы объявлений «Мир квартир», в среднем в России стоимость съемных комнат выросла на 28% (до 12 100 рублей). Самое дешевое съемное жилье находится в Саранске (8 600 рублей), Нижнем Тагиле (8 500 рублей) и Пензе (8 300 рублей).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году было заключено 86,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на покупку строящегося жилья в Москве, что на 12,7% меньше, чем годом ранее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru