Казань возглавила рейтинг городов с наиболее подорожавшей арендой жилья

Второе место делят Волгоград и Омск (прирост на 32%, до 9 900 и 10 000 рублей соответственно), на третьей позиции — Москва и Воронеж (цена аренды выросла на 27%, до 27 200 рублей и 10 200 рублей).

Самые дорогие комнаты сейчас расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

По данным базы объявлений «Мир квартир», в среднем в России стоимость съемных комнат выросла на 28% (до 12 100 рублей). Самое дешевое съемное жилье находится в Саранске (8 600 рублей), Нижнем Тагиле (8 500 рублей) и Пензе (8 300 рублей).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году было заключено 86,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на покупку строящегося жилья в Москве, что на 12,7% меньше, чем годом ранее.

