В Госдуме предложили переводить работников на удаленку при снегопаде и гололеде

Чернышов предлагает внести изменения в Трудовой кодекс в части регулирования временного перевода на дистант по инициативе работодателя в исключительных случаях. Сейчас норма распространяется в том числе на природные и техногенные катастрофы, производственные аварии и несчастные случаи, пожары, наводнения.

«Прошу вас рассмотреть инициативу о внесении изменений ... в части разрешения временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в случае выпадения осадков выше установленной нормы, плохой видимости на дорогах, а также сугробов и гололеда», — указано в обращении.

Чернышов подчеркнул, что в зимнюю погоду возрастает риск аварийности на дорогах, растет нагрузка на транспортную систему, и люди опаздывают на работу. Как пояснил вице-спикер в беседе с ТАСС, инициатива касается прежде всего офисных работников, которым можно пойти навстречу и «при возможности разрешить оставаться работать дома».

Ранее депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов предложили ограничить наценку на стоимость такси в плохую погоду.

