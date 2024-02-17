В Госдуме предложили переводить работников на удаленку при снегопаде и гололеде
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить временно переводить сотрудников на дистанционную работу в случае выпадения осадков выше нормы, сугробов или гололеда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение парламентария, направленное министру труда и соцзащиты Антону Котякову.
Чернышов предлагает внести изменения в Трудовой кодекс в части регулирования временного перевода на дистант по инициативе работодателя в исключительных случаях. Сейчас норма распространяется в том числе на природные и техногенные катастрофы, производственные аварии и несчастные случаи, пожары, наводнения.
«Прошу вас рассмотреть инициативу о внесении изменений ... в части разрешения временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в случае выпадения осадков выше установленной нормы, плохой видимости на дорогах, а также сугробов и гололеда», — указано в обращении.
Чернышов подчеркнул, что в зимнюю погоду возрастает риск аварийности на дорогах, растет нагрузка на транспортную систему, и люди опаздывают на работу. Как пояснил вице-спикер в беседе с ТАСС, инициатива касается прежде всего офисных работников, которым можно пойти навстречу и «при возможности разрешить оставаться работать дома».
Ранее депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов предложили ограничить наценку на стоимость такси в плохую погоду.
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