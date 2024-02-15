В Госдуме предложили ограничить наценку на стоимость такси в непогоду
Наценку на стоимость такси в плохую погоду следует ограничить, необходимы разумные лимиты, считают депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов. Об этом парламентарии сообщили в беседе с РИА Новости.
Как отметил Говырин, расчет коэффициентов в приложениях такси в снегопад не должен превышать 20% от обычной цены на поездку.
«Тогда цена будет более-менее нормальной для потребителя, и водитель такси не будет в минусе. Цены на такси и так регулярно поднимаются из-за увеличения затрат на обслуживание машин и роста расходов перевозчиков, погодные условия учтены в ценах агрегаторов», — указал депутат.
В свою очередь, Милонов отметил, что пассажиры должны быть уверены: поездка в пределах 10 км не окажется дороже определенной пороговой цены. Парламентарий призвал законодательно поправить этот механизм.
«Снег или непогода, конечно, являются фактором, влияющим на стоимость, но не должны превращать поездки в роскошь», — поделился депутат.
Говырин добавил, что необходимо рекомендовать предельное повышение стоимости такси в 20%, «иначе постоянно можно ссылаться на чье-то желание, на высокий трафик и повышенный расход топлива».
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