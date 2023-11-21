В Госдуме предложили пересмотреть критерии отправки преступников на фронт

Он привёл в пример Николая Оголобяка, который входил в банду сатанистов-расчленителей и убивал подростков. Преступник должен был находиться в тюрьме до 2030 года, однако был помилован и ушёл на фронт, а из зоны боевых действий вернулся инвалидом.

Парламентарий также указал, что по решению суда престуники должны выплачивать компенсации, однако после помилования родственники жертв никаких денег не получают.



«Когда проходит амнистия, там чётко прописано, кто может быть освобожден по амнистии, осужденные по каким статьям. А здесь у нас за особо тяжкие преступления люди заключают контракт и через шесть месяцев получают помилование», — указа Иванов.

Он добавил, что также помилованных преступников после возвращения домой следует ставить на учёт в психоневрологический диспансер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «резонансность дела» не даёт основания отказывать в помиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

