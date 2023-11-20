Саакашвили попросил президента Грузии о помиловании
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил главу государства Саломе Зурабишвили помиловать его, сообщает РИА Новости.
Политик, который проходит лечение в Тбилисской клинике, подключился к заседанию суда посредством видеосвязи. Он отметил, что действующий президент страны может восстановить политический баланс «одним росчерком».
«Госпожа Саломе может одним росчерком вернуть моим детям своего отца и восстановить политический баланс в Грузии», - сказал Саакашвили.
Он также добавил, что помиловав его Зурабишвили выполнит просьбу «многих мировых лидеров».
Ранее исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили не помилует Саакашвили, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru