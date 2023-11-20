Саакашвили попросил президента Грузии о помиловании

Политик, который проходит лечение в Тбилисской клинике, подключился к заседанию суда посредством видеосвязи. Он отметил, что действующий президент страны может восстановить политический баланс «одним росчерком».

«Госпожа Саломе может одним росчерком вернуть моим детям своего отца и восстановить политический баланс в Грузии», - сказал Саакашвили.

Он также добавил, что помиловав его Зурабишвили выполнит просьбу «многих мировых лидеров».

Ранее исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили не помилует Саакашвили, сообщает RT.

