Путин установил, что многодетная семья состоит из трех и более детей
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, который устанавливает состав таких семей. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Установить, что многодетной семьей ... является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в указе.
Соцподдержку им предоставляют до достижения старшим ребенком совершеннолетия либо возраста 23 лет, если он обучается очно в образовательной организации.
В документе отмечается, что многодетные семьи в РФ могут рассчитывать на пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержку в сфере трудовых отношений, досрочное назначение страховой пенсии по старости женщинам, профобучение и дополнительное профессиональное образование родителей. Кроме того, таким семьям предоставляют право на бесплатное посещение музеев, парков и выставок.
Согласно указу, правительство РФ должно установить образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, а также обеспечить ведение банка данных о таких семьях в «Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере».
Ранее Владимир Путин подписал указ о создании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе, пишет Ura.ru.
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