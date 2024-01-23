Путин установил, что многодетная семья состоит из трех и более детей

«Установить, что многодетной семьей ... является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в указе.

Соцподдержку им предоставляют до достижения старшим ребенком совершеннолетия либо возраста 23 лет, если он обучается очно в образовательной организации.

В документе отмечается, что многодетные семьи в РФ могут рассчитывать на пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержку в сфере трудовых отношений, досрочное назначение страховой пенсии по старости женщинам, профобучение и дополнительное профессиональное образование родителей. Кроме того, таким семьям предоставляют право на бесплатное посещение музеев, парков и выставок.

Согласно указу, правительство РФ должно установить образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, а также обеспечить ведение банка данных о таких семьях в «Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере».

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе, пишет Ura.ru.

