СМИ: Футболиста «Спартака» Соболева оштрафовали за тонировку авто

Нападающего футбольного клуба «Спартак» Александра Соболева оштрафовали за тонировку автомобиля, спортсмену может также грозить 15 суток ареста. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, инцидент произошел 2 июля на Воробьевых горах в Москве. Полиция остановила Соболева из-за плотной черной пленки на передних боковых стеклах его «Гелендвагена». Футболисту выписали штраф в размере 500 рублей, также ему предписали избавиться от тонировки, в противном случае форварду грозит административный арест.

Ранее стало известно, что Александр Соболев может перейти в петербургский «Зенит». При этом гендиректор «Спартака» Олег Малышев заявил, что решения по 27-летнему нападающему пока нет, пишет RT.

