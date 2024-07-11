СМИ: Футболиста «Спартака» Соболева оштрафовали за тонировку авто
Нападающего футбольного клуба «Спартак» Александра Соболева оштрафовали за тонировку автомобиля, спортсмену может также грозить 15 суток ареста. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, инцидент произошел 2 июля на Воробьевых горах в Москве. Полиция остановила Соболева из-за плотной черной пленки на передних боковых стеклах его «Гелендвагена». Футболисту выписали штраф в размере 500 рублей, также ему предписали избавиться от тонировки, в противном случае форварду грозит административный арест.
Ранее стало известно, что Александр Соболев может перейти в петербургский «Зенит». При этом гендиректор «Спартака» Олег Малышев заявил, что решения по 27-летнему нападающему пока нет, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова: Предприятие в Балашихе, где делали вызвавшую ботулизм продукцию, закрыли
- В Польше под завалами на шахте оказались более 60 человек
- В Карелии введут выплаты студенткам за рождение ребенка до 25 лет
- «Слово года» в 2024 году выберут Швыдкой и нейросеть
- ВЦИОМ: Более половины россиян считают высокой стоимость поездки на такси
- АТОР: Спрос на Египет среди российских туристов за год увеличился на 25%
- Песков назвал подавление России целью НАТО
- Попова: Снизилось число инфекционных вспышек в оздоровительных лагерях в 2 раза
- СМИ: Футболиста «Спартака» Соболева оштрафовали за тонировку авто
- Пользователи «Ростелекома» пожаловались на сбой в работе интернета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru