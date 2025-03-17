«Пишите президенту!»: Повышения штрафов могут усилить коррупцию в сфере ЖКХ

Штрафы за нарушения в сфере ЖКХ приведут лишь к росту коррупции — нужно отменить мораторий на проверки, изменить состав федерального ведомства, разделить Минстрой на профильные министерства и увольнять нерадивых руководителей управляющих компаний. Об этом НСН заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

РИА Новости ранее сообщило, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму на рассмотрение законопроект, ужесточающий ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. В частности, предлагается увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 30-50 тысяч рублей. По мнению Крохина, увеличение штрафов лишь спровоцирует рост коррупции.

«Увеличение штрафов ведет только к росту коррупции. Основная проблема сегодня — это бездействие органов жилищного надзора. Ни Жилищная инспекция, ни Роспотребнадзор не проводят проверки, не привлекают к административной ответственности — не применяются даже те минимальные штрафы, которые существуют сегодня. Сомневаюсь, что что-то изменится, если штрафы повысятся. Полагаю, что это реакция властей на растущее недовольство населения ситуацией в ЖКХ. Вопрос отмены моратория на проверки, который правительством продлен до 2030 года, никто рассматривать не хочет. Между тем своими управляющими компаниями недовольны 94% граждан», — сказал Крохин.