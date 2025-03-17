«Пишите президенту!»: Повышения штрафов могут усилить коррупцию в сфере ЖКХ
Фактически сегодня государственным органам нет дела до простых россиян, единственным действенным рычагом, который может повлиять на ситуацию, остается обращение к президенту, сказал НСН Константин Крохин.
Штрафы за нарушения в сфере ЖКХ приведут лишь к росту коррупции — нужно отменить мораторий на проверки, изменить состав федерального ведомства, разделить Минстрой на профильные министерства и увольнять нерадивых руководителей управляющих компаний. Об этом НСН заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
РИА Новости ранее сообщило, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму на рассмотрение законопроект, ужесточающий ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. В частности, предлагается увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 30-50 тысяч рублей. По мнению Крохина, увеличение штрафов лишь спровоцирует рост коррупции.
«Увеличение штрафов ведет только к росту коррупции. Основная проблема сегодня — это бездействие органов жилищного надзора. Ни Жилищная инспекция, ни Роспотребнадзор не проводят проверки, не привлекают к административной ответственности — не применяются даже те минимальные штрафы, которые существуют сегодня. Сомневаюсь, что что-то изменится, если штрафы повысятся. Полагаю, что это реакция властей на растущее недовольство населения ситуацией в ЖКХ. Вопрос отмены моратория на проверки, который правительством продлен до 2030 года, никто рассматривать не хочет. Между тем своими управляющими компаниями недовольны 94% граждан», — сказал Крохин.
По словам собеседника НСН, улучшить ситуацию может только комплексный пересмотр подхода к ситуации в сфере ЖКХ.
«Надеюсь, и Дума, и правительство обратят внимание на обеспокоенность людей низким качеством услуг и двухзначным ростом тарифов. Это касается в первую очередь нестабильности снабжения отоплением, горячим водоснабжением, электроэнергией, в Подмосковье проблемы с канализацией. Улучшения начнутся тогда, когда отменят мораторий на проверки, когда изменится подход, изменится персональный состав федерального ведомства, которое реализует эту политику. А самый мощный рычаг — это дисквалификация нерадивого руководителя управляющей организации. Надеюсь, что правительство и президент придут к мнению о том, что нужно разделить Минстрой на министерство строительства и министерство ЖКХ или иное ведомство, которое самостоятельно реализовывало бы аспекты и решало проблемы. Из девяти замминистра сегодня только один занимается ЖКХ при том, что отрасль сопоставима с отраслью строительства, а по влиянию на жизнь людей и оценку гражданами работы государства она занимает даже более приоритетное место. Порядок нужно наводить быстро и срочно», — подчеркнул эксперт.
В заключение Крохмаль посетовал на то, что сегодня государственным органам до жалоб простых россиян фактически нет дела, и посоветовал обращаться напрямую к президенту.
«Такого безобразия в судах и в надзорных органах, как на протяжении последних двух-трех лет, еще не было. Если человек судится с управляющей компанией, с вероятностью 90% он проиграет. Отсутствует административное производство по этим нарушениям. Все просили не продлевать мораторий для сферы ЖКХ, потому что отсутствует основной инструмент воздействия на нерадивых исполнителей. В этих условиях никакой эффективной и быстрой реакции быть не может, а судебные разбирательства могут длиться годами, до 5-6 лет. Сегодня отсутствуют государственные органы, которые занимались бы защитой прав граждан. Большинство нарушений, включая преступления в виде мошенничества, растраты, завышенных начислений платы за ЖКХ, не фиксируются, выдаются предостережения, которые не имеют никакого правового смысла. У нас есть только один орган в стране, который гарантирует права граждан, — это президент. Чем больше будет обращений через электронные порталы, через сайт Кремля с жалобами по проблемам ЖКХ, тем вероятнее, что эта проблема дойдет до руководителя государства и он даст соответствующие поручения. Сегодня в руках у простых россиян только этот рычаг, причем именно в электронном виде», — подытожил он.
Ранее Крохин заявил, что сложившаяся система обращения жителей, столкнувшихся с отключениями воды и тепла в домах, не работает, в таких ситуациях людям стоит обращаться в прокуратуру. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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