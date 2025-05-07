В России могут заменить репетиторов бесплатными курсами для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Внесение законопроекта о замене репетиторов бесплатными дополнительными занятиями для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ рассматривается как позитивная социальная инициатива, направленная на улучшение доступности образования для всех школьников. Однако, как отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель образовательных проектов Зарина Судоргина-Карлович, реализация этой идеи сталкивается с рядом трудностей.
Она подчеркнула, что одной из главных проблем является недостаток времени в школьной программе на качественную подготовку к экзаменам. В 9 классе продолжаются занятия по основной программе, а школа по закону не обязана готовить учеников к ОГЭ и ЕГЭ. Более того, конкуренция за внимание школьников со стороны социальных сетей и других предметов делает подготовку к экзаменам в рамках школьного расписания проблематичной.
Также эксперт отметила, что восприятие бесплатных и платных занятий различается. Даже если дополнительные занятия предлагаются бесплатно, они часто воспринимаются как навязанные, в то время как платные уроки с репетитором ценятся больше. Родители, оплачивающие репетитора, ожидают конкретного результата, что в свою очередь мотивирует детей к более серьезному отношению к учебе.
Еще одной трудностью, по мнению специалиста, является несоответствие школьной программы экзаменационным заданиям. Несмотря на обещания Минпросвещения и Рособрнадзора улучшить связь между программой и экзаменами, многие ученики к 11 классу забывают уже половину материала. Особенно это касается таких предметов, как литература и обществознание, где необходимы глубокие знания, которые сложно приобрести за полгода, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru