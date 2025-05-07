В России могут заменить репетиторов бесплатными курсами для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Внесение законопроекта о замене репетиторов бесплатными дополнительными занятиями для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ рассматривается как позитивная социальная инициатива, направленная на улучшение доступности образования для всех школьников. Однако, как отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель образовательных проектов Зарина Судоргина-Карлович, реализация этой идеи сталкивается с рядом трудностей.

Она подчеркнула, что одной из главных проблем является недостаток времени в школьной программе на качественную подготовку к экзаменам. В 9 классе продолжаются занятия по основной программе, а школа по закону не обязана готовить учеников к ОГЭ и ЕГЭ. Более того, конкуренция за внимание школьников со стороны социальных сетей и других предметов делает подготовку к экзаменам в рамках школьного расписания проблематичной.