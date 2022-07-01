В Госдуме предложили отменить для пенсионеров пошлину на регистрацию наследуемого жилья
Российских пенсионеров могут освободить от уплаты пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, копия его обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Парламентарий указывает, что по закону граждане обязаны заплатить 2 тысячи рублей за регистрацию прав собственности на недвижимость. В их числе пожилые россияне, которым часто приходится регистрировать права, вступая в наследство после смерти супруга, пишет Ura.ru. Размер пошлины является существенным для пенсионеров, считает Федоров.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — отмечает депутат в письме.
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