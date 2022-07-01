Глава ПФР подтвердил сокращение числа пенсионеров из-за пандемии
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил, что одной из причин рекордного снижения численности пенсионеров в 2021 году стала смертность из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава фонда Андрей Кигим в ходе своего выступления в Госдуме.
«На 200 тысяч возросла смертность, а на остальные 900 тысяч произошло уменьшение из-за того, что поменялся пенсионный возраст. Здесь цифра большая, но она не связана со смертностью», — передает слова Кигима РБК.
Глава ПФР подчеркнул, что в 2021 году на пенсию могли выйти 1,8 млн человек, однако из-за повышения пенсионного возраста их число составило 974 тысяч. При этом часть депутатов засомневались в этих данных.
По сведениям Росстата, в 2021 году из жизни ушло 1,96 млн человек нетрудоспособного возраста. Это на 274 тысяч (на 16%) больше, чем в 2020 году.
Отмечается, что это рекордное с 1990-х годов сокращение численности пенсионеров. В 2022 году ситуация будет сходной, так как по состоянию на 1 апреля в РФ было около 41,9 млн пенсионеров, что на 100 тысяч ниже показателей на начало года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Пушилин пообещал ускорить спецоперацию после взятия Лисичанска
- Кабмин предложил обеспечивать армию при проведении операций за рубежом
- Шотландия и Уэльс недовольны необходимостью финансировать Украину
- В России временно запретили экспорт кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
- СМИ: Роскомнадзор хочет ограничить работу еще семи VPN-сервисов
- Столтенберг: цена поддержки Украины гораздо ниже цены отсутствия поддержки
- Путин анонсировал новое выступление по развитию ситуации в мире
- Акционеры «Роснефти» утвердили новый совет директоров
- Песков заявил, что РФ примет участие в G20 в любом формате
- Белоруссия ввела безвизовый режим с Польшей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru