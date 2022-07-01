Глава ПФР подтвердил сокращение числа пенсионеров из-за пандемии

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил, что одной из причин рекордного снижения численности пенсионеров в 2021 году стала смертность из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава фонда Андрей Кигим в ходе своего выступления в Госдуме.

«На 200 тысяч возросла смертность, а на остальные 900 тысяч произошло уменьшение из-за того, что поменялся пенсионный возраст. Здесь цифра большая, но она не связана со смертностью», — передает слова Кигима РБК.

Глава ПФР подчеркнул, что в 2021 году на пенсию могли выйти 1,8 млн человек, однако из-за повышения пенсионного возраста их число составило 974 тысяч. При этом часть депутатов засомневались в этих данных.

По сведениям Росстата, в 2021 году из жизни ушло 1,96 млн человек нетрудоспособного возраста. Это на 274 тысяч (на 16%) больше, чем в 2020 году.

Отмечается, что это рекордное с 1990-х годов сокращение численности пенсионеров. В 2022 году ситуация будет сходной, так как по состоянию на 1 апреля в РФ было около 41,9 млн пенсионеров, что на 100 тысяч ниже показателей на начало года.

