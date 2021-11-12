В Госдуме предложили отказаться от накопительной части пенсии
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил исключить накопительную часть пенсии из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил создать единый негосударственный пенсионный план для самозанятых, которые работают в крупных организациях. Предполагается, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с согласия сотрудника будут удерживать часть его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов. Далее средства направят на счет гражданина в НПФ.
«Нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать ее замораживать», — отметил Нилов, комментируя инициативу.
Депутат поделился мнением, что россиянам необходимо создать комфортные условия для зарабатывания негосударственной пенсии. Как отметил Нилов, граждан сложно побудить добровольно формировать пенсию при низких доходах «при таком уровне недоверия общества к пенсионной системе, к маленьким пенсиям, к негосударственным пенсионным фондам». При этом правительство и Банк России не могут предложить жителям страны альтернативы для формирования добровольной накопительной пенсии.
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