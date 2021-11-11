Депутат Госдумы назвала способы повышения пенсий россиян

По её словам, чем выше зарплата и стаж работы, тем выше будет и пенсия.

«Если человек при достижении возраста выхода на пенсию отказывается от получения выплат, а также продолжает работать, то у него есть возможность накопить большее количество баллов и увеличить в два раза фиксированную выплату страховой пенсии по старости», — подчеркнула Бессараб в эфире «Радио 1».

Ранее глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что повысить пенсии можно за счёт средств, выделяемых на финансирование чиновников.

