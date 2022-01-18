Госдума одобрила расширение возможностей получения маткапитала отцами-одиночками

Госдума одобрила в первом чтении проект закона, расширяющего возможности для отцов-одиночек получить материнский капитал.

Правительство обсудит возможность выделения маткапитала отцам

Согласно инициативе, планируется, что на маткапитал смогут рассчитывать мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ.

Кроме того, проект предусматривает выделение дополнительной господдержки детям в случае смерти мужчины, одиноко их воспитывавшего. Они получат маткапитал в равных долях.

Материнский капитал с этого года впервые включен в список пособий для индексации. Размер маткапитала будет проиндексирован на 8,4 процента. В результате размер выплаты при рождении первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, при рождении второго - 693,1 тысячи рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроектМаткапитал
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