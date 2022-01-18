Госдума одобрила расширение возможностей получения маткапитала отцами-одиночками
Госдума одобрила в первом чтении проект закона, расширяющего возможности для отцов-одиночек получить материнский капитал.
Согласно инициативе, планируется, что на маткапитал смогут рассчитывать мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ.
Кроме того, проект предусматривает выделение дополнительной господдержки детям в случае смерти мужчины, одиноко их воспитывавшего. Они получат маткапитал в равных долях.
Материнский капитал с этого года впервые включен в список пособий для индексации. Размер маткапитала будет проиндексирован на 8,4 процента. В результате размер выплаты при рождении первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, при рождении второго - 693,1 тысячи рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- Расстрелявшего сослуживцев в Воронеже солдата будут принудительно лечить
- Гинцбург усомнился в том, что пандемия закончится после «омикрона»
- ВОЗ ждёт от России полный пакет документов по «Спутнику V» к концу января
- Швеция отменила тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну
- Мать Тимати сделала откровенное признание о внуках
- Действие режима ЧП завершится в Алма-Ате 19 января
- Собянин рассказал о ситуации с «омикроном» в Москве
- Столтенберг заподозрил «Газпром» в манипулировании ценами на газ в ЕС
- «Омикрон» выявили в Чечне, Татарстане и Марий Эл
- Госдума одобрила расширение возможностей получения маткапитала отцами-одиночками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru