В Госдуме предложили ограничить время ненормированной работы 120 часами в год
В Госдуме предложили ограничить время ненормированной работы 120 часами в год, соответствующий законопроект 29 июля внесет глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.
По его словам, такое изменение необходимо для защиты работников от злоупотреблений работодателей. Депутат предлагает внести изменения в Трудовой кодекс РФ.
На данный момент продолжительность ненормированного рабочего дня законодательно не ограничена.
Только 3% россиян игнорируют звонки и сообщения от руководства в нерабочее время, следует из опроса SuperJob. Так, 66% россиян признались, что всегда отвечают на звонки, 23% россиян делают это не каждый раз, 3% не отвечают вовсе. Лишь 8% респондентов руководство никогда не звонит и не пишет в свободное от работы время.
В целом около 20% переработок - инициатива работодателя. В основном люди перерабатывают по своей инициативе, не успевают что-то сделать или помогают коллегам. Так, самой частой причиной переработок называют невозможность отказать в помощи коллегам. Часто задерживаются на работе еще 43%, 28% работают в отпуске, 27% опрошенных берут рабочие задачи на выходные, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru