В Госдуме предложили ограничить покупки на маркетплейсах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение в Минэкономразвития с предложением обязать маркетплейсы внедрить функцию самозапрета на покупки или установить лимиты трат, сообщает РБК.

Согласно инициативе, пользователи смогут самостоятельно выбирать сумму ограничений, категории товаров и срок действия запрета. Даванков считает, что такая мера поможет людям, страдающим зависимостью от импульсивных онлайн-покупок, и позволит избежать финансовых проблем.

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Он предложил внести поправки в разрабатываемый законопроект «О платформенной экономике». В письме министру Максиму Решетникову депутат отметил, что с ростом маркетплейсов увеличилось неконтролируемое потребление, а у некоторых покупателей появилась зависимость от онлайн-шопинга.

С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов, который не затронет ипотеку, автокредиты и образовательные займы с господдержкой. Установить запрет можно будет через портал госуслуг или в МФЦ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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