В Госдуме предложили ограничить покупки на маркетплейсах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение в Минэкономразвития с предложением обязать маркетплейсы внедрить функцию самозапрета на покупки или установить лимиты трат, сообщает РБК.
Согласно инициативе, пользователи смогут самостоятельно выбирать сумму ограничений, категории товаров и срок действия запрета. Даванков считает, что такая мера поможет людям, страдающим зависимостью от импульсивных онлайн-покупок, и позволит избежать финансовых проблем.
Он предложил внести поправки в разрабатываемый законопроект «О платформенной экономике». В письме министру Максиму Решетникову депутат отметил, что с ростом маркетплейсов увеличилось неконтролируемое потребление, а у некоторых покупателей появилась зависимость от онлайн-шопинга.
С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов, который не затронет ипотеку, автокредиты и образовательные займы с господдержкой. Установить запрет можно будет через портал госуслуг или в МФЦ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть
- Виновникам разлива мазута в Черном море выставят счет через три месяца
- В Госдуме предложили ограничить покупки на маркетплейсах
- Суд продлил арест имущества семьи Блиновской до мая
- Названы самые востребованные в России профессии на «удаленке»
- В Кремле не считают номинацию Борисова на «Оскар» концом «отмены» культуры РФ
- На «Оскар-2025» в категории «Лучший фильм» номинировали 10 кинокартин
- В Татарстане 11-летний мальчик умер после игры в хоккей
- ВСУ атаковали вечером три населенных пункта Белгородской области
- Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru