В Госдуме предложили ограничить покупки на маркетплейсах

Он предложил внести поправки в разрабатываемый законопроект «О платформенной экономике». В письме министру Максиму Решетникову депутат отметил, что с ростом маркетплейсов увеличилось неконтролируемое потребление, а у некоторых покупателей появилась зависимость от онлайн-шопинга.

С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов, который не затронет ипотеку, автокредиты и образовательные займы с господдержкой. Установить запрет можно будет через портал госуслуг или в МФЦ, передает «Радиоточка НСН».

