Кабмин хочет разрешить россиянам самозапрет на оформление кредитов онлайн
Правительство в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить россиянам устанавливать самозапрет на оформление кредитов через портал госуслуги или банковские приложения. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Предусматривается возможность для граждан удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя... Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка», — указал зампред правительства.
Также кредитные организации России обяжут проводить более тщательную проверку заемщиков, в том числе анализ кредитной истории и банковского счета, на который будут переведены средства, и запретить перечисление микрозаймов на счета третьим лицам. В случае смены учетных данных человека или утечки его персональной информации будет действовать временная «заморозка» онлайн-выдачи кредитов.
Ранее в России внесли изменения в закон о кредитных историях, которые позволяют гражданам устанавливать самозапрет на выдачу займов с 1 марта 2025 года, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru