Кабмин хочет разрешить россиянам самозапрет на оформление кредитов онлайн

Правительство в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить россиянам устанавливать самозапрет на оформление кредитов через портал госуслуги или банковские приложения. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Предусматривается возможность для граждан удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя... Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка», — указал зампред правительства.

Также кредитные организации России обяжут проводить более тщательную проверку заемщиков, в том числе анализ кредитной истории и банковского счета, на который будут переведены средства, и запретить перечисление микрозаймов на счета третьим лицам. В случае смены учетных данных человека или утечки его персональной информации будет действовать временная «заморозка» онлайн-выдачи кредитов.

Ранее в России внесли изменения в закон о кредитных историях, которые позволяют гражданам устанавливать самозапрет на выдачу займов с 1 марта 2025 года, напоминает Ura.ru.

