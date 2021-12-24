В Госдуме предложили ограничить использование фейерверков и петард
Депутат от КПРФ Олег Лебедев внес в Госдуму законопроект, который запрещает использовать пиротехнику на территории населенных пунктов. Документ размещен в электронной базе палаты парламента.
Согласно законопроекту, пиротехнику можно будет использовать только в специально оборудованных и отведенных для этого местах на открытом воздухе. Кроме того, законопроектом предлагается запретить продажу пиротехники несовершеннолетним.
Ранее адвокат Майя Шевцова предупредила о штрафах за шум и пиротехнику на новогодние праздники.
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