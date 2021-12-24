В Госдуме предложили ограничить использование фейерверков и петард

Согласно законопроекту, пиротехнику можно будет использовать только в специально оборудованных и отведенных для этого местах на открытом воздухе. Кроме того, законопроектом предлагается запретить продажу пиротехники несовершеннолетним.

Ранее адвокат Майя Шевцова предупредила о штрафах за шум и пиротехнику на новогодние праздники.

