Адвокат предупредила о штрафах за шум и пиротехнику на новогодние праздники
Россиянам может грозить ряд штрафов в случае несоблюдения некоторых правил в период новогодних праздников. Об этом рассказала адвокат Майя Шевцова в беседе с телеканалом «360».
По словам эксперта, в каждом регионе России есть свой вариант закона о тишине, который распространяется в том числе на праздничные дни. В связи с этим в Новый год россиян могут оштрафовать из-за шумного застолья.
«Например, соседи вызовут полицию из-за разгулявшейся компании, а правоохранители наложат штраф до двух тысяч рублей. Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников», — отметила Шевцова.
Адвокат посоветовала обратить внимание на технику безопасности при использовании пиротехники. Так, салюты или петарды можно запускать при отсутствии сильного ветра и автомобилей в радиусе минимум 100 метров, пишет Газета.ру. Нарушителям грозит штраф или арест на 15 суток, либо уголовная ответственность в случае причинения ущерба здоровью человека или чужому имуществу.
Кроме того, Шевцова напомнила об ограничениях, введенных на фоне пандемии. Развлекательным заведениям и общепиту разрешено работать только до 23:00, рейды по проверке соблюдения правил могут пройти и в новогоднюю ночь. Учреждения-нарушителей могут обязать выплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей, гостей заведения — до 30 тысяч.
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