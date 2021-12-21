Пиротехника взорвалась в сгоревшем томском гипермаркете

Пожар в томском гипермаркете «Лента» привел к взрывам пиротехники. Такое сообщение сделали власти региона.

Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на главу департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина передал, что взрывы и пожар не создают угрозы для близлежащих домов. До этого у здания обрушилась крыша, жители стоящих рядом зданий выражали беспокойство за свою безопасность.

Ранее всех посетителей гипермаркета «Лента» в Томске эвакуировали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МагазиныВзрывПожарТомск
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