В Госдуме назвали вредными мечты о зарплате в миллион рублей
Зарплата в миллион рублей в месяц недоступна большинству людей. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
По его словам, чтобы зарабатывать такие деньги необходимо быть не только очень квалифицированным, но и «очень востребованным специалистом, умеющим себя продавать».
Он также напомнил, что «в позапрошлом году 60% населения имело доходы сильно меньше реального прожиточного минимума».
«Для большинства граждан доходы в миллион рублей, увы, недостижимы, и грезить о них вредно», - заключил парламентарий.
Ранее микрофинансовая компания «Займер» провела исследование и выяснила, что денег от зарплаты до зарплаты всегда хватает только 7% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
