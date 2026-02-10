В Госдуме назвали вредными мечты о зарплате в миллион рублей

По его словам, чтобы зарабатывать такие деньги необходимо быть не только очень квалифицированным, но и «очень востребованным специалистом, умеющим себя продавать».

Он также напомнил, что «в позапрошлом году 60% населения имело доходы сильно меньше реального прожиточного минимума».

«Для большинства граждан доходы в миллион рублей, увы, недостижимы, и грезить о них вредно», - заключил парламентарий.

Ранее микрофинансовая компания «Займер» провела исследование и выяснила, что денег от зарплаты до зарплаты всегда хватает только 7% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

