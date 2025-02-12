Детям мигрантов предложили проходить тест по русскому языку с порогом в 30%

Рособрнадзор предложил установить минимальный порог в 30% от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку детьми мигрантов. Об этом говорится в проекте ведомства.

Согласно пояснительной записке, это условие будет применяться при приеме на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.