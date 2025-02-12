Детям мигрантов предложили проходить тест по русскому языку с порогом в 30%
Рособрнадзор предложил установить минимальный порог в 30% от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку детьми мигрантов. Об этом говорится в проекте ведомства.
Согласно пояснительной записке, это условие будет применяться при приеме на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обязательное тестирование для детей мигрантов планируется ввести с 1 апреля. Экзамен будет бесплатным и пройдет в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Рособрнадзор занимается разработкой материалов для теста и критериев оценки. Помимо этого, проектом документа предусмотрен запрет на прием в школы детей, которые незаконно находятся на территории России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru