В Госдуме предложили обязать чиновников пользоваться общественным транспортом

Депутат Владимир Плякин («Новые люди») внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий чиновников и парламентариев два дня в неделю добираться на рабочее место на общественном транспорте в рамках акции «Дни без автомобиля».

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В документе, который размещён в электронной базе палаты, речь идёт о руководителях федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатах всех уровней.

По мнению автора инициативы, такая обязанность позволит должностным лицам «лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе». Кроме того, граждане будут больше доверять представителям власти.

«Пример чиновников... может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта... способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки», - говорится в пояснительной записке.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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