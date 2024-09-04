В Госдуме предложили обязать чиновников пользоваться общественным транспортом
Депутат Владимир Плякин («Новые люди») внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий чиновников и парламентариев два дня в неделю добираться на рабочее место на общественном транспорте в рамках акции «Дни без автомобиля».
В документе, который размещён в электронной базе палаты, речь идёт о руководителях федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатах всех уровней.
По мнению автора инициативы, такая обязанность позволит должностным лицам «лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе». Кроме того, граждане будут больше доверять представителям власти.
«Пример чиновников... может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта... способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки», - говорится в пояснительной записке.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru