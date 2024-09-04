Минтранс РФ сообщил, что для беспилотных авто не выделят отдельных полос


Для беспилотных автомобилей в России не будет выделяться отдельных полос на дорогах, задача инженеров – сделать так, чтобы движение было безопасным, заявил глава Минтранса Роман Старовойт, передает корреспондент НСН с Восточного экономического форума.

«Мы не говорим о том, что мы будем приспосабливать автомобильные дороги для беспилотного движения – это слишком дорого. Беспилотный транспорт должен двигаться на той инфраструктуре, которая сегодня используется. В первую очередь это, например, трасса М-4 «Дон» в будущем. Не предполагается отдельных полос – транспорт должен двигаться в общем потоке. Задача инженера – сделать так, чтобы это было безопасно. Уже сегодня на линии до Калининграда используются элементы беспилотного движения», – сказал Старовойт.
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Он также отметил, что железная дорога уже сегодня использует беспилотные тепловозы, а в трамваях Санкт-Петербурга используются элементы беспилотного движения.

«Железная дорога сегодня использует беспилотные тепловозы в системе перемещения и формирования своих составов. Мы были в Санкт-Петербурге, там элементы беспилотного движения в трамваях используются уже сегодня. Это еще начальный этап беспилотника», – указал Старовойт.

Кроме того, глава министерства рассказал об активном использовании газомоторного топлива и электрических двигателей.

«Про типы движения… Мы видим, насколько сегодня активно используется газомоторное топливо, причем не только в общественном транспорте, но и в карьерной технике. Наши судовладельцы переоборудовали суда на электрические двигатели. Мы говорим об электротранспорте, водородных двигателях, которые более эффективны, чем электрический транспорт», - добавил он.

Ранее замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов сообщил, что число беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца 2024 года увеличится с девяти до 43 единиц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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