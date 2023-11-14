Депутат Буцкая: семья не получит маткапитал при отсутствии гражданства РФ у матери

Парламентарий рассказала, что право на маткапитал возникает при условии наличия гражданства РФ у матери и ребенка. При соблюдении этого условия семья сможет получить господдержку.

В противном случае право на материнский капитал не наступает, подчеркнула депутат. Соответствующее решение принял Конституционный суд России, сказала Буцкая в беседе с Ura.ru.

Госдума 14 ноября приняла в первом чтении поправки в закон о материнском капитале. Согласно документу, с 1 января 2024 года на господдержку смогут рассчитывать только семьи с российским гражданством.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с начала 2023 года сертификаты на материнский капитал получили более 373 тысяч семей, передает «Радиоточка НСН».

