Депутат Буцкая: семья не получит маткапитал при отсутствии гражданства РФ у матери
Семьи, где мать не является гражданкой России, не смогут получить материнский капитал, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Парламентарий рассказала, что право на маткапитал возникает при условии наличия гражданства РФ у матери и ребенка. При соблюдении этого условия семья сможет получить господдержку.
В противном случае право на материнский капитал не наступает, подчеркнула депутат. Соответствующее решение принял Конституционный суд России, сказала Буцкая в беседе с Ura.ru.
Госдума 14 ноября приняла в первом чтении поправки в закон о материнском капитале. Согласно документу, с 1 января 2024 года на господдержку смогут рассчитывать только семьи с российским гражданством.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с начала 2023 года сертификаты на материнский капитал получили более 373 тысяч семей, передает «Радиоточка НСН».
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