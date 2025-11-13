Кабмин предложил дать ветеранам боевых командировок до 35 дней отпуска
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает право на неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней в год для ветеранов боевых действий, направлявшихся в служебные командировки в зоны СВО, а также в Сирию и Афганистан. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Поправки планируется внести в статью 16 закона «О ветеранах». Как следует из пояснительных материалов, инициатива направлена на повышение социальной защиты граждан, выполнявших задачи в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.
Право на дополнительный отпуск получат те, кто проработал на этих территориях не менее шести месяцев или был откомандирован досрочно по уважительным причинам.
Помимо этого, изменения распространяются на участников служебных командировок в Афганистан в 1979-1989 годах и на тех, кто был направлен в Сирию с 30 сентября 2015 года для выполнения специальных задач, передает «Радиоточка НСН».
