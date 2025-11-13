Кабмин предложил дать ветеранам боевых командировок до 35 дней отпуска

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает право на неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней в год для ветеранов боевых действий, направлявшихся в служебные командировки в зоны СВО, а также в Сирию и Афганистан. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки планируется внести в статью 16 закона «О ветеранах». Как следует из пояснительных материалов, инициатива направлена на повышение социальной защиты граждан, выполнявших задачи в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.