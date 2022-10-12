«Просвещение вместо веселья»: Депутат ГД предложила не тратить деньги на бесшабашные праздники
Деньги, которые тратятся на проведение массовых мероприятий, нужно направить на более важные вещи, сказала парламентарий Елена Ямпольская.
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила НСН, что сейчас бесшабашные праздники неуместны, а выделенные на них деньги нужно направить на более важные мероприятия.
Министерство культуры России обсуждает с регионами замену увеселительных массовых мероприятий на просветительские. Глава ведомства Ольга Любимов отметила, что с каждым регионом будет проработан вопрос по сохранению детских праздников, но необходимо менять подходы. Ямпольская заявила, что нужно находить оптимум в этих вопросах, но согласна, что сейчас не время для больших праздников.
«Инициатива о том, чтобы деньги, которые тратятся на проведение массовых мероприятий сейчас уходили на более важные мероприятия, инфраструктуру, принадлежит депутатам нашей комиссии. Ольга Борисовна (Любимова, - прим. НСН) подтвердила, что такая установка есть», - сказала Ямпольская.
Ранее власти ряда регионов решили ограничить новогодние гуляния, не закупать елки и иллюминацию, а высвободившиеся деньги направить на нужды мобилизованных россиян. Вскоре Минобороны РФ заявило, что в этом нет нужды.
«Новый год – детский праздник, потому нельзя его лишать атрибутов, детство должно быть счастливым. Необходимо сохранять оптимум. В остальном – дело тональности. Есть время, когда уместны бесшабашные праздники, а есть, когда от них нужно воздержаться», - отметила Ямпольская.
Народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в разговоре с НСН пояснил, что в Москве взвешенно подходят к проведению общественных мероприятий.
«Не знаю, что имела ввиду Любимова, говоря о просветительских проектах. Спектакль по Тургеневу, который я сейчас ставлю в театре, разве не просветительский? Есть разное отношение к увеселительным проектам. Кто-то понимает под этим банкет или корпоративы, а кто-то нечто другое. Все это индивидуально. Москва, к примеру, взвешенно ко всему подходит, потому не вижу, что здесь нужно остановить», - привел пример Герасимов.
Ранее президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля заявила Telegram-канал «Радиоточка НСН», что в России наблюдается тренд на отмену новогодних корпоративов, от чего больше всего пострадают артисты и организаторы мероприятий.
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