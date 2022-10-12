«Просвещение вместо веселья»: Депутат ГД предложила не тратить деньги на бесшабашные праздники

Ранее власти ряда регионов решили ограничить новогодние гуляния, не закупать елки и иллюминацию, а высвободившиеся деньги направить на нужды мобилизованных россиян. Вскоре Минобороны РФ заявило, что в этом нет нужды.

«Новый год – детский праздник, потому нельзя его лишать атрибутов, детство должно быть счастливым. Необходимо сохранять оптимум. В остальном – дело тональности. Есть время, когда уместны бесшабашные праздники, а есть, когда от них нужно воздержаться», - отметила Ямпольская.

Народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в разговоре с НСН пояснил, что в Москве взвешенно подходят к проведению общественных мероприятий.

«Не знаю, что имела ввиду Любимова, говоря о просветительских проектах. Спектакль по Тургеневу, который я сейчас ставлю в театре, разве не просветительский? Есть разное отношение к увеселительным проектам. Кто-то понимает под этим банкет или корпоративы, а кто-то нечто другое. Все это индивидуально. Москва, к примеру, взвешенно ко всему подходит, потому не вижу, что здесь нужно остановить», - привел пример Герасимов.

Ранее президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля заявила Telegram-канал «Радиоточка НСН», что в России наблюдается тренд на отмену новогодних корпоративов, от чего больше всего пострадают артисты и организаторы мероприятий.

