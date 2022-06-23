Минтруд: Новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января

Согласно календарю, опубликованному в Telegram-канале Минтруда, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января.

«С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — подчеркнули в министерстве.

Выходные дни 1 и 8 января, которые выпадают на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая, пишет RT. Таким образом, выходными станут 23 и 24 февраля. В мае россияне будут отдыхать 1-го, а также с 6 по 9 мая.

Кроме того, выходным станет 6 ноября: праздничный день 4 ноября выпадает на субботу, отмечает Ura.ru.

