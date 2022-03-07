В Госдуме предложили не пускать в Россию «сбежавших» бизнесменов и актеров

«Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России», — цитирует парламентария РИА Новости.

Хамзаев назвал уехавших из РФ «сбежавшими гастролерами», отметив, что покинувшие страну деятели культуры, олигархи и блогеры «предпочли родине "островки счастья" в других странах».

Депутат добавил, что «нет лучшего времени, чем отделить зерна от плевел», пишет RT.

