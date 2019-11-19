МВД и Минэкономики утвердили порядок получения «красивых автономеров»
Министерство внутренних дел и министерство экономического развития установили систему, позволяющую гражданам приобретать так называемые «красивые автономера», пишут Известия, ссылаясь на данные «Коммерсанта».
Выдача определенных госзнаков будет осуществляться с помощью портала государственных услуг по утвержденным госпошлинам, отмечает «Свободная пресса». Помимо этого, в регионах может быть установлена повышенная ставка тарифа для определенных серий. Также в России появится возможность выставлять необычные автомобильные номера на аукционы.
Известно, что размер госпошлины пока не установлен. Однако уточняется, что для «красивых» номеров стоимость будет вдвое выше стоимости обычных, пишет РИА ФАН.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН призвал Дмитрия Медведева прежде всего обратить внимание на дорожное покрытие.
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