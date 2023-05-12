В Госдуме предложили «налог на развлечение» для помощи мобилизованным

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что готовит законопроект об отчислениях в 1% со счета в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это не обременительная наценка, «меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма».