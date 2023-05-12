В Госдуме предложили «налог на развлечение» для помощи мобилизованным
Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что готовит законопроект об отчислениях в 1% со счета в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это не обременительная наценка, «меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма».
Ранее глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла законопроект о праве зачисления участников спецоперации в вузы без экзаменов. В пояснительной записке отмечается, что граждан предлагается зачислять в образовательное учреждение после успешного собеседования в течение трех лет, которые следуют за годом демобилизации или увольнения со службы. При этом определять список специальностей или направления подготовки будет российское правительство, передает «Радиоточка НСН».
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