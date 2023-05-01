Володин предложил направлять взысканные долги по налогам на ремонт школ и помощь военным

Как отметил политик, с развитием технологий возникли как новые профессии, так и «новые способы обхода закона и обогащения за счет граждан».

«Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые ... используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. Причем речь идет об огромных суммах: от миллионов до миллиардов», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что Федеральной налоговой службе следует держать такие вопросы на особом контроле, и взысканные деньги должны идти на ремонт учреждений образования, здравоохранения и «решение проблем людей».

«Сегодня время вызовов. <...> Каждый на своем участке должен делать все для развития страны», — заключил политик.

Ранее стало известно о задержании блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей. Против нее возбудили уголовное дело, также блогера отправили под домашний арест на два месяца, пишет Ura.ru.

В марте дело об уклонении налогов возбудили против блогеров Артема и Валерии Чекалиных: по данным следствия, супруги не выплатили государству более 300 млн рублей, напоминает RT.

