Володин предложил направлять взысканные долги по налогам на ремонт школ и помощь военным
Средства, взысканные у использующих мошеннические схемы неплательщиков налогов, следует направить на ремонт школ, больниц, решение социальных проблем, поддержку военнослужащих и их семей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, с развитием технологий возникли как новые профессии, так и «новые способы обхода закона и обогащения за счет граждан».
«Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые ... используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. Причем речь идет об огромных суммах: от миллионов до миллиардов», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что Федеральной налоговой службе следует держать такие вопросы на особом контроле, и взысканные деньги должны идти на ремонт учреждений образования, здравоохранения и «решение проблем людей».
«Сегодня время вызовов. <...> Каждый на своем участке должен делать все для развития страны», — заключил политик.
Ранее стало известно о задержании блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей. Против нее возбудили уголовное дело, также блогера отправили под домашний арест на два месяца, пишет Ura.ru.
В марте дело об уклонении налогов возбудили против блогеров Артема и Валерии Чекалиных: по данным следствия, супруги не выплатили государству более 300 млн рублей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru