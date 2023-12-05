В Госдуме предложили наказывать чиновников и депутатов за оскорбление чувств женщин

Политик напомнил, что в стране уже работает закон об оскорблении власти, и нужен аналогичный, об оскорблении чувств женщин.

«Мне кажется, штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл тех, кто ... пытается решить проблему рождаемости ... средневековыми методами», — заявил парламентарий.

Речь идет о «так называемых демографах», предлагающих запретить аборты, отказаться от высшего образования в пользу зачатия ребенка, ввести налог на бездетность. Кроме того, Даванков указал, что в 11 регионах страны уже ввели различные ограничения, касающиеся прерывания беременности, и попросил «остановиться» в этой работе.

«Уже 11 регионов ввели это, и это достаточно для того, чтобы взять следующий год, проанализировать, насколько эти меры вообще работают», — заключил парламентарий.

Между тем спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия точно не пойдет по пути запрещения абортов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

