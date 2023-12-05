В Госдуме предложили наказывать чиновников и депутатов за оскорбление чувств женщин
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили ввести наказание за оскорбление чувств женщин, парламентарии разрабатывают соответствующий законопроект. Об этом заявил журналистам вице-спикер Думы Владислав Даванков.
Политик напомнил, что в стране уже работает закон об оскорблении власти, и нужен аналогичный, об оскорблении чувств женщин.
«Мне кажется, штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл тех, кто ... пытается решить проблему рождаемости ... средневековыми методами», — заявил парламентарий.
Речь идет о «так называемых демографах», предлагающих запретить аборты, отказаться от высшего образования в пользу зачатия ребенка, ввести налог на бездетность. Кроме того, Даванков указал, что в 11 регионах страны уже ввели различные ограничения, касающиеся прерывания беременности, и попросил «остановиться» в этой работе.
«Уже 11 регионов ввели это, и это достаточно для того, чтобы взять следующий год, проанализировать, насколько эти меры вообще работают», — заключил парламентарий.
Между тем спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия точно не пойдет по пути запрещения абортов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru