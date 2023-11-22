Штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Калининградской области
Депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли проект регионального закона, согласно которому за склонение женщин к аборту предусмотрена административная ответственность, сообщает ТАСС.
В частности, парламентарии абсолютным большинством голосов признали склонение к искусственному прерыванию беременности угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства.
Нарушающими закон действиями считаться действия по понуждению женщины к аборту через уговоры и обман. Законопроектом за это предусмотрены, в том числе, штрафы в размере от трёх тысяч до 50 тысяч рублей.
Отмечается, что склонением к искусственному прерыванию беременности не будет считаться информирование женщины врачом о наличии медицинских показаний к аборту.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что показания для аборта должны быть минимизированы до разумного предела, как в частной, так и в государственной медицине, сообщает RT.
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